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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğunu açıkladı. Bakan Koca, bugün koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan son verilere göre; bugün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9 bin 217 olurken, toplam vefat sayısı da 131 oldu.

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, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; bugün yapılan 9 bin 982 kornavirüs testinden 1815'i pozitif çıktı. Koronavirüsten bugün 23 kişi vefat etti. Tabloda, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 105 olarak açıklandı.

VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ
, bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğun koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 105'E YÜKSELDİ
Koca'nın açıkladığı verilere göre iyileşen hasta sayısı 105'e yükseldi.

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