Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'tan flaş açıklama: Yüksek oranlı büyüme bekliyoruz
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz." dedi.SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık." açıklamasında bulundu.
Oğuzhan Özbaş açıklamasında şunları kaydetti:
"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİNAMİK YAPISIYLA BU SÜRECİ KISA SÜREDE ATLATACAK"
"Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."
Türkiye'nin sürece dirençli şekilde girdiğine dikkati çeken Özbaş, şöyle devam etti:
"Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi. Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız."
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