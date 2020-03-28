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Son dakika: THY'den iç hat bilet satışlarına ara! Seyahatler valilik izniyle gerçekleştirilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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THY'DEN İÇ HAT BİLET SATIŞLARINA ARA

Son dakika haberine göre , seyahatlerin valilik izniyle gerçekleştirilmesi nedeniyle iç hat bilet satışlarına bir süre ara verdi. Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın sadece büyükşehirlere sefer düzenleyeceğini açıklamıştı.

Türk Hava Yolları, valilik izniyle seyahat yapılacak olmasından dolayı kısa süreliğine bilet satışlarını durdurdu. İçişleri Bakanlığı'nın gerekli iletişim altyapısını kurmasının ardından bilet satışları yeniden başlayacak.

Türk Hava Yolları Basın Müsaviri konuyu Twitter'dan şöyle duyurdu:

SADECE O ŞEHİRLERE UÇACAK
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. , koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler:

  • İstanbul
  • Ankara
  • Samsun
  • Trabzon
  • Erzurum
  • Van
  • Diyarbakır
  • Malatya
  • Gaziantep
  • Kayseri
  • Konya
  • Adana
  • Antalya
  • İzmir

YOLCULARDAN SEYAHAT İZNİ BELGESİ İSTENECEK
Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatta 14 noktaya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), bugün saat 17.00 itibariyle yolculardan seyahat izni belgesi talep edileceğini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17:00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

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