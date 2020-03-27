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27.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan KOBİ'lere destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe girecek karar, koronavirüs salgınının yol açması beklenen ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ta bu konuda bir açıklama yaptı ve KOBİ’lerin alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti.

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