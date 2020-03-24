Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sağlık çalışanlarına müjde
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık çalışanlarına müjde verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
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