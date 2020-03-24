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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sağlık çalışanlarına müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Son dakika haberine göre , "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız." dedi.

, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık çalışanlarına müjde verdi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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