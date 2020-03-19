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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
Son dakika haberi... Kamuda evden çalışma olacak mı? Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsünün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En çok merak edilenlerden biri de kamuda esnek çalışma ve evden çalışma olup olmayacağı. Bakan Albayrak merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 16:57
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