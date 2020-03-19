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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Son dakika haberi... Kamuda evden çalışma olacak mı? Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsünün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En çok merak edilenlerden biri de kamuda esnek çalışma ve evden çalışma olup olmayacağı. Bakan Albayrak merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı?

Giriş Tarihi: 19.03.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 16:57
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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsünün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. Kamuda da evden çalışma olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Albayrak merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

KAMUDA EVDEN ÇALIŞMA OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

VİRÜSE KARŞI 100 MİLYARLIK KALKAN

Program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yürütüyoruz. Kısa süre içindeki etkilerine baktığımızda küresel ekonomiye, her ülke kendi ekonomisine karşı tedbirler alıyor. Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu.

Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz.

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

"ÇOK DİNAMİK, ETKİLİ, HIZLI ADIMLAR ATMAMIZ GEREKEN CANLI BİR SÜREÇ"

Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık. Ekonomi programı nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek.

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Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!

"ÜÇ AYLIK 50-60 MİLYARLIK LİKİDİTE PİYASAYI RAHATLATACAK"

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar tl likidite olacak.

Paketin detaylar noktasında özellikle esnaf noktasında bu üç ay boyunca kredilerin bütün ana para ve faizi ötelenecek.

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.