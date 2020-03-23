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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

haberler... Hazine ve Maliye Bakanı , Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Berat Albayrak, 31 marta kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin 30 nisana uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı , Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri ile 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi hakkında açıklama yaptı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması

Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

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