Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı
Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Berat Albayrak, 31 marta kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin 30 nisana uzatıldığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri ile 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi hakkında açıklama yaptı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması
Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.
Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.
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