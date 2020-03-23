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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK: 4,5 MİLYAR TL EK KAYNAK SAĞLIYORUZ

Son dakika haberleri... Twitter'dan yaptığı açıklamada, " talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerine yer verdi.

, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerine yer verdi.

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