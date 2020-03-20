20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! "Yeni kadrolar açıyoruz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ!

Son dakika haberi... , hazine ve maliye, defterdarlık, gelir uzman yardımcılıkları ile vergi müfettiş yardımcılığı ve avukat kadrolarına 2 bin kişi alınacağını bildirdi.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece hazine ve maliye, defterdarlık, gelir uzman yardımcılıkları ile vergi müfettiş yardımcılığı ve avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

SINAV TARİHLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı için 26 Ekim'de sözlü sınav yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı, Gelir Uzman Yardımcısı kadroları için 24 Ekim'de yazılı, 7 Aralık'ta sözlü sınav gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA