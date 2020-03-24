Son dakika: Benzine yeni bir indirim daha geliyor
Son dakika... Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak.SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından (25 Mart Çarşamba) itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak.
Bu gece 00'dan itibaren benzin fiyatları mevcut fiyatın 22 kuruş daha altına satışa sunulacak.
Detaylar geliyor...
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