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Son dakika: Benzine yeni bir indirim daha geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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Son dakika... Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak.

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısından (25 Mart Çarşamba) itibaren 22 kuruş daha indirim yapılacak.

Bu gece 00'dan itibaren fiyatları mevcut fiyatın 22 kuruş daha altına satışa sunulacak.

Detaylar geliyor...

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