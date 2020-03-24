Son dakika: Küresel koronavirüs (Covid-19) pandemisi devletlere kesenin ağzını açtırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla para politikalarında manevra alanı daralan merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar "panik ortamını" yatıştırmada yetersiz kalınca devreye hükümetler girdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla para politikalarında manevra alanı daralan merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar "panik ortamını" yatıştırmada yetersiz kalınca devreye hükümetler girdi.



KREDİ VE MALİ DESTEKLER

Hükümetlerce açıklanan teşvik paketlerinde ekonominin en mikro düzeyine odaklanıldığı görülürken, borçlanma maliyeti artan ve temerrüt riskinin ortaya çıktığı şirketler ve çalışma hayatı negatif etkilenen bireylere yönelik kredi ve mali destekler öne çıktı.



PİYASALARA LİKİDİTE DESTEĞİ

Sokağa çıkma yasakları ve çeşitli kısıtlamaların olduğu bir ortamda ekonomide çarkların dönmesi için piyasalara likidite desteğinin yanı sıra bireylerin harcama kabiliyetini kaybetmemesi, işverenlerin de çalışanlarının maliyetini karşılayabilmesi için maaş ödemelerinden çek dağıtımına ve vergi desteğine kadar birçok tedbir devreye alındı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK

Sektör bazlı bakıldığında, turizm ve havacılık sektörlerine yönelik vergi ötelemesi ve kurtarma paketlerine yoğunlaşıldığı, pandeminin önlenmesinde büyük role sahip sağlık sektörü çalışanlarına ise teşvik edici bir yaklaşım benimsendiği görülüyor.