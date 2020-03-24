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Son dakika: Japonya'dan Koronavirüs (Covid-19) kararı: Yasak getirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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JAPONYA'DAN KORONA KARARI: YASAK GETİRİLDİ

Son dakika haberi... , yeni tip () salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve 'a seyahat yasağı getirdiğini açıkladı. Öte yandan bölgeden bir haber daha geldi. 'de Avrupa'dan gelen 1444 yolcudan 19'unda Covid-19 görüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında , , , , , , , , , Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve 'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Motegi, ve vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alınması uygulamasının da mart sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardığını hatırlatan Motegi, "Özel koşullar dışında, herhangi bir istisna olmayacak." ifadesini kullandı.

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GÜNEY KORE'DE AVRUPA'DAN GELEN 19 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Güney Kore Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Avrupa'dan gelen yolculardan 101'inde yüksek ateş ve solunum rahatsızlığı belirtileri görülmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1444 yolcudan 19'unun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

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