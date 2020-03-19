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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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KORONA NEDENİYLE KAPATMA KARARI! İŞTE O AVM'LER

Son dakika haberine göre Akiş , portföyündeki alışveriş merkezlerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Şirketin portföyünde Akasya ve Akbatı bulunuyor.

Akiş , bünyesinde bulunan 'leri geçici olarak kapatma kararı aldı. Şirketten 'a yapılan açıklamada, "Alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz" denildi. Akiş GYO'nun portföyünde Akasya ve Akbatı AVM'ler bulunuyor.

Akiş GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız."

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