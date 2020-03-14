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Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri

AVM'ler kapalı mı? AVM'ler erken mi kapanacak? Corona virüsü tedbirleri kapsamında AVM'lerde de önlemler alındı. Türkiye'de corona virüsü vakasının rastlanmasının ardından ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM açılış kapanış saatleri nasıl? İşte AVM çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 18:38
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Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri

AVM çalışma saatleri nasıl oldu? AVM'ler saat kaçta açılacak ve kapanacak? Türkiye'de corona virüsü tespitinin yapılmasının ardından yurt genelinde önlemler arttırıldı. Bilindiği üzere AVM'ler 10.00 - 22.00 saatleri arasında çalışıyordu. Corona virüsü önlemleri kapsamında AVM'lerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi, bazı alanlar kapatıldı. Peki, AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? İşte AVM çalışma saatleri...

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Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Alışveriş merkezleri 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

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Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır" dedi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlediği çalıştayda Korona virüse ilişkin tavsiye edilen önlemler ele alındı.

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Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri

"AVM'LER OLARAK KAMU SAĞLIĞINI HER ŞEYİN ÖNÜNDE TUTUYORUZ"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

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Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri

"Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu dönemin farkındayız. Yaşamın da devam ettiğini göz önüne bulundurduğumuzda, Korona virüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM'lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz. AVM'ler olarak kamu sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Bu dönemde kazancımızı kaybetme korkusu ile değil; halkımızın sağlığını gözeterek hareket edecek ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz"