Son dakika: AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM çalışma saatleri
AVM'ler kapalı mı? AVM'ler erken mi kapanacak? Corona virüsü tedbirleri kapsamında AVM'lerde de önlemler alındı. Türkiye'de corona virüsü vakasının rastlanmasının ardından ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AVM'ler kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle AVM'ler erken mi kapanacak? AVM açılış kapanış saatleri nasıl? İşte AVM çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:30Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 18:38