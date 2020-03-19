Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Koronavirüs'ün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her ülke etkilere karşı benzer tedbirler alıyor. Süreci ve etkilerini çok yakından takip edeceğiz." dedi. Öte yandan Berat Albayrak, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" şeklinde konuştu. Ayrıca Bakan Albayrak, "Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak." mesajını verdi. "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna Albayrak, "Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok." yanıtını verdi. Albayrak, bütün vatandaşların merak ettiği "sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunu da cevapladı.

SON DAKİKA HABERİ: Son dakika haberi… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Koronavirüs'ün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her ülke etkilere karşı benzer tedbirler alıyor. Süreci ve etkilerini çok yakından takip edeceğiz." dedi. Öte yandan Berat Albayrak, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" şeklinde konuştu. Ayrıca Bakan Albayrak, " Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak." mesajını verdi. "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna Albayrak, "Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok." yanıtını verdi. Albayrak, bütün vatandaşların merak ettiği "sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunu da cevapladı.Program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yürütüyoruz. Kısa süre içindeki etkilerine baktığımızda küresel ekonomiye, her ülke kendi ekonomisine karşı tedbirler alıyor. Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu.

Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz.

"ÇOK DİNAMİK, ETKİLİ, HIZLI ADIMLAR ATMAMIZ GEREKEN CANLI BİR SÜREÇ"

Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık. Ekonomi programı nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek



"ÜÇ AYLIK 50-60 MİLYARLIK LİKİDİTE PİYASAYI RAHATLATACAK"



Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.



650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar tl likidite olacak.

Paketin detaylar noktasında özellikle esnaf noktasında bu üç ay boyunca kredilerin bütün ana para ve faizi ötelenecek.

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.







"İLK ÇEYREĞİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"



İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir.



Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

İlk çeyreği beklentilerin üzerinde bir büyümeyle kapatacağız.

Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz.



"TÜRKİYE BU SÜREÇTEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAK"

Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak.

Ekonomi politikaları bu kadar senkronize hiç bir zaman olmadı.

Dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye yüksek performans göstermiş.

Türk Lirası Şubat ayı itibarıyla baktığımızda TL çok ciddi pozitif ayrışma yaşıyor.

Türkiye faizde, dövizde çok olumlu performans ortaya koyuyor.



Ayakta kalanlar bu süreç başladığında hızlı şekilde koşup, hedefe ulaşma konusunda iyi performans gösterecek.

İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var.

Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

(Sokağa çıkma yasağı) Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil.



Bu paket, bu süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu, bir likidite sunuyor. 100 milyarın ötesinde bir paket bu. Finansmana erişme noktasında bir sorunumuz yok. İşin kamu maliye politikalarında farklı ve güçlü adımlar atma gücüne devletimiz sahip.

3 ila 6 ay sürmesi durumunda atacağımız tüm adımlarımız hazır. B, C, D senaryolarıyla ilgili Türkiye ekonomisinin minimum etkilenmesi için tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız.

SOSYAL MEDYADAKİ MANİPÜLASYON



Sosyal medyalarda sıhhatli doğru olmayan bilgiler var. Daha dikkatli, tedbiri elden bırakmadan davranalım. Sosyal medyada marketler boşaltılmış deniyor. Yok ya! Her şey var markette. Toplumumuz buna yabancı değil. Buna yalan pandemisi diyorum, gerçek dışı... Toplumumuzun buna karşı bağışıklık sistemi var. Daha sakin olalım, 3 hafta diyen var.

Çin, başka ülkelerden gelenler bizim için risk demeye başlamış. Stok yapalım durumu söz konusu değil bizde. Vatandaşa dokunan kısmı konusunda adımları attık. Örneğin emekliler v.s.

Hiçbir şeyin sonu yok. Dükkanı bir şekilde işleteceğiz. Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Faturaların ötelenmesi gündemimizde yok.

Sakin, sükunetle ve sabırla pik dönemine kadarki süreci geçtikten sonra normalleşme süreci başlayacak, Çin'de bu durumu gördük.



"LİKİDİTE VE FİNANSMANA ERİŞİM AÇISINDAN BİR SORUNUMUZ YOK"

Hiçbir şeyin sonu yok. Devlet olarak bilançonuz var, gelir gider var. Bu planı bir şekilde işleteceğiz. Makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız. Normal hayatın akışı içerisindeki şeyleri doğru analiz etmek lazım.

Bu paket bu süreçten etkilenen her ölçekteki tüm kurumlara bir cansuyu. Bir likidite sunuyor. Bu manada baktığınızda 100 milyar liralık paket.

Likidite ve finansmana erişim açısından bir sorunumuz yok.



Bakan Albayrak petroldeki düşüşe ilişkin, "Türkiye'ye olumlu etki eder" dedi.