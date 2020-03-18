Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak piyasaları rahatlatacak hamleyi açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs sebebiyle likitide ve finansman endişesi yaşayan piyasaları rahatlatacak mesajı Twitter'dan adresinden açıkladı. Bakan Albayrak, 100 milyar TL'lik mali desteğin müjdesini verdi.
Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs dünya piyasasında büyük panik yaratmıştı. Bu duruma karşı evvelden reaksiyon gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti 19 maddelik tedbir paketini harekete geçirdi. Bakan Albayrak Twitter adresinden piyasaları rahatlatacak açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz. 100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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