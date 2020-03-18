18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ AÇIKLAMASI

Twitter'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması yaptı. Albayrak paylaşımında, Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Twitter'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları;

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz.

100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.

İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Deniz Zaferi için videolu mesaj HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ İÇİN VİDEOLU MESAJ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA