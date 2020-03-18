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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat 50 dakika süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri maddeler halinde açıkladı. Gerekmediği sürece evlerden çıkılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, hükümet tarafından devreye alınan tedbirleri de açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan koronavirüs kovid-19 toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı |Video BAŞKAN ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI |VİDEO

Giriş Tarihi: 18.03.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 19:58
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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Alınan önlemleri aktaran Başkan Erdoğan, vatandaşların da bu mücadelede gerekli çabayı göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı

Tüm debirlerin talimatlar doğrultusunda alınması dahilinde evden çıkmama sürecinin 3 hafta ile sınırlı kalabileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI TEDBİRLER

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.

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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.