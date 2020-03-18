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Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat 50 dakika süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri maddeler halinde açıkladı. Gerekmediği sürece evlerden çıkılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, hükümet tarafından devreye alınan tedbirleri de açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 19:58
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