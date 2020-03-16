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Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan müthiş hamle! Çalışmalar başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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ASELSAN'DAN MÜTHİŞ HAMLE! ÇALIŞMALAR BAŞLADI

'nin lider savunma sanayisi şirketi , sağlık teknolojileri alanında da dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler ve çözümler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, geçen yıl öz kaynaklarla yürütülen X‐ ve Sistemi Geliştirilmesi projelerinde tasarım faaliyetlerine devam edildi. Ayrıca radyografi cihazlarının kritik bir alt bileşeni olan Yüksek Frekans X‐Ray Jeneratörü geliştirmek üzere çalışmalar başlatıldı.

TÜBİTAK'ın Yüksek Katma Değerli geliştirilmesi hedefiyle başlattığı Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programı'na Tıbbi Görüntüleme Ürün Grubu ile başvuru yapıldı ve kabul alındı.

2019 içinde SAYEM Faz‐1 kapsamında Mobil Dijital X‐Ray Cihazı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi için Ürünleştirme Yol Haritası hazırlık çalışmaları yürütüldü.

ASELSAN, SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİNE HAZIRLANIYOR
Şirket, tarafından 5 Kalem (Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Hasta Başı Monitör, Dijital Radyografi) Tedarikine İlişkin Projesi'ne yönelik hazırlıklara devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği'ne uygun olarak 30 Haziran'da gerçekleştirilecek ihalede, tedarik bedelinin yanı sıra yerli üretim, yurt içine teknoloji transferi, yatırım ve ihracat konusunda verilecek taahhütler de dikkate alınacak.

İŞ BİRLİKLERİYLE ÇEŞİTLENECEK
ASELSAN geçen yıl ayrıca yerli tıbbi cihaz üreticisi firmalar ile ortak ürün geliştirmeye yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirmeye başladı.

Bu kapsamda, Metsis firmasıyla defibrilatör (eletroşok cihazı) geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Söz konusu cihazın bu yıl satışına başlanması hedefleniyor. Yine aynı iş birliği kapsamında "manual defibrilatör/monitör geliştirilmesi" için hazırlık çalışmaları başlatıldı.

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında görüntüleme, tanı ve yaşam destek başlıkları altında 3 faklı alanda medikal cihazlar geliştirilmesini planlıyor. Bu kapsamda mamografi, koagülasyon ölçüm cihazı, glikoz takip sistemi, kalp-akciğer pompası ve mekanik ventilatör cihazları geliştirmek üzere yurt içi ve yurt dışı firmalar ve araştırma merkezleriyle iş birliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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