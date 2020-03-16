Son dakika: ABD borsalarında sert düşüş! İşlemler durduruldu

Son dakika haberine göre ABD hisse senetleri, koronavirüs salgınının artan ekonomik faturasından dolayı yatırımcıların risk varlıklarından çıkması sonucu, açılışta yüzde 8.1 düştü ve işlemlerin 15 dakika durmasını tetikleyen devre kesici devreye girdi. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Açılışta S&P endeksinin yüzde 8 düşmesiyle panik satışları önlemek için borsa devre kesti.

Açılışta Dow Jones endeksi, 2.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 9,71 azalışla 20.935,16 puandan işlem gördü.

Nasdaq endeksi de yüzde 6,12 düşüşle 7.392,73 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksinin ise açılışın hemen ardından yüzde 8 düşmesiyle borsa, panik satışlarını önlemek için devre kesti ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Banka, ayrıca, 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolar parasal genişleme yapacağını duyurmuştu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 30 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü.

Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.