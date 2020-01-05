ASELSAN Milli Elektronik Harp Suiti'ni (MEHS) TSK'ya teslim etti
ASELSAN tarafından geliştirilen ve Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilen Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS) sistemlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik geliştirilen ve ilk planda Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilen MEHS sistemlerinin sözleşmesi ASELSAN ile 2013'te imzalandı.
İlk teslimatı Temmuz 2017'de gerçekleştirilen proje kapsamında sahadan gelen geri bildirimlerle daha olgun bir yapıya kavuşan sistemlerin son ikisi, Aralık 2019'da tamamlanan Deniz Kabul Testleri ile Komutanlık envanterine dahil oldu.
Proje ile sadece Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilecek sistemler geliştirilmekle kalmayıp, farklı tipteki deniz araçlarına entegre edilen elektronik harp sistemlerinin birçoğunun temel yapı taşları da geliştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve yeni dahil olacak birçok platformun elektronik harp yeteneklerine sahip olmasına katkı sağlandı.
Süit yapıdaki sistem çözümü, ARES serisi elektronik destek sistemlerinin yanı sıra karşı tedbir sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda tehdit tespit ve kimliklendirmesinin yapılabilmesini, bunlara karşı çok hızlı ve koordineli karşı tedbir uygulanmasını sağlanıyor.
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