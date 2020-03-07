ABD, Asya’dan gelen dolarları 10 gün boyunca karantinaya alacak

Çin’den dünyaya yayılan ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ekonomi dünyasını da olumsuz etkiliyor. Koronavirüs nedeniyle ABD, Asya ülkelerinden gelecek olan dolarları 10 gün boyunca karantinaya alacak.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.

YENİ TEDBİRLER



Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik 21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

KARANTİNA ALTINA ALINACAK

AA muhabirinin Fed'den edindiği bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı. Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı. Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.