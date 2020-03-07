Trump'tan koronavirüs açıklaması
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini (CDC) ziyaret ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili brifing alan Başkan Donald Trump, "Bu tür bir şeyin ne zaman patlak vereceğini bilemezsiniz. Ama virüsle ilgili her şeye hazırlıklıyız." dedi.
Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkenin koronavirüsle mücadelesindeki merkezi kurumların başında gelen CDC'nin Atlanta'daki merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde teftiş etti.
Çin'de Kovid-19 vakalarının duyulmasından 7 gün sonra tüm önlemlerin alınmış olduğunu vurgulayan Trump, "Bu tür bir şeyin ne zaman patlak vereceğini bilemezsiniz. Ama virüsle ilgili her şeye hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.
İnsanların seyahat başta olmak üzere birçok konuda rahat davranmaları gerektiğini ve paniğe gerek olmadığını vurgulayan Trump, "Kovid-19, tıpkı grip gibi, fiziksel olarak zayıf olan yaşlı insanları öldürüyor." diye konuştu.
"HAZIRLIKLIYIZ"
Kovid-19'u daha hafif atlatan kişilerin istatistiklere dahil edilmediğini bu nedenle de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksek çıktığını savunan Trump, "Bu insanları görmüyoruz. Eğer bu insanlar hesaba katılırsa, istatistikler daha iyi olur. Çünkü birçok kişi iyileşiyor." ifadesini kullandı.
Trump, insanlarla virüs hakkında konuştuğunda, "Bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsunuz?" sorusuna maruz kaldığını belirterek, "Belki de doğal bir yeteneğim vardır. Belki de başkan olmak yerine doktor olmalıydım. Benim amcam da Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) kazanmıştı ve süper dahiydi." diye konuştu.
Bakan Azar da 4 milyon Kovid-19 testinin gelecek hafta sonuna kadar hazır olacağını kaydetti.
NEW YORK'TA VAKA ARTTI
Öte yandan yetkililer New York kentindeki vaka sayısını 33 olarak güncellerken, vaka sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.
Başkent Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde de ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi.
Maryland Valisi Larry Hogan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'a yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Baltimore kentinde 3 kişide Kovid-19 olduğunun teyit edildiğini duyurdu.
Hastaların virüsü deniz aşırı ziyaretleri esnasında kaptığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
ÖLÜM ORANI NORMAL GRİBİN ÜSTÜNDE
Diğer yandan koronavirüsle mücadele kapsamında, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Birliği Başkanı George Roberts, Washington'da bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kovid-19 hakkında "Bu yeni bir virüs ve her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz." diyen Roberts, virüsten etkilenen tek bir kişinin hastalığı 2 ila 4 kişiye bulaştırma potansiyeli olduğunu vurguladı.
Roberts, bu virüsün sadece insanları değil, bazı hayvanları da etkilediğini ve çok nadir olsa da hayvanlardan insanlara bulaşabileceğini kaydetti.
George Roberts, Kovid-19'da ölüm oranlarının yüzde 3,4 ile normal gripten yüksek olduğunu belirtti.
ABD'de vaka sayısı 200'ü geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 14'ü buldu. Virüs ölümlerinden biri hariç hepsinin Washington eyaletinde olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi
- Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı
- ABD ve BM arasında Suriye görüşmesi
- İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı!
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
- Türk savaş uçaklarına hayran kaldılar
- Suudi Arabistan'da spor müsabakaları askıya alındı
- ABD'den dev bütçe! Ve Trump imzaladı
- PKK Afrin'de sivillere saldırdı
- Yunan zulmü sürüyor! Hamile kadını vurdular
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever