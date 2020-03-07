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Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüsü salgınında son durum merak edilirken, dünya genelindeki vaka sayısı her geçen gün artıyor. Koronavirüsü son olarak Irak'ın Erbil kentinde ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da görüldü. 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Covid-19 tespit edildiği kaydedildiği bilgisine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 08:21
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Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

Dünyayı sarsan Koronavirüs son dakika haberleri art arda geliyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını son olarak iki ülkede daha görüldü.

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Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

Ajanslardan gelen son bilgiye göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

Öte yandan, Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi. İşte dünyayı sarsan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri…

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Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

İtalya'dan ülkesine döndükten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki Kolombiyalıya Kovid-19 virüsü bulaştığı duyuruldu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce İtalya'nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.