Son dakika: Korkulan oldu! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüsü salgınında son durum merak edilirken, dünya genelindeki vaka sayısı her geçen gün artıyor. Koronavirüsü son olarak Irak'ın Erbil kentinde ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da görüldü. 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Covid-19 tespit edildiği kaydedildiği bilgisine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 08:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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