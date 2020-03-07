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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakaları askıya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2020
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SUUDİ ARABİSTAN'DA SPOR MÜSABAKALARI ASKIYA ALINDI

makamları, yeni tip nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı. Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

makamları, yeni tip nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi haber sitesinin (SPA) haberine göre, Spor Bakanlığı cumartesi gününden itibaren kalabalık seyirci kitlesinin bulunduğu spor karşılaşmalarının ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

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