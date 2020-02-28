Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına indirim! 29 Şubat 2020 benzin ve motorin fiyatları...
Son dakika haberi... Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 31 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 34 kuruş indirim yapılacak.SON DAKİKA HABERİ: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş olarak yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACA? (29 ŞUBAT 2020 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI..)
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,11 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,13 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,80 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,56 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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