Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: TL varlıklarına güvenen kazandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı." dedi.
"BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 33,3 DEĞER SAĞLADI"
Bakan Albayrak, "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."
EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'DEN
Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi.
Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne dolar ve avro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68,3 getiri sağladı.
2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39,1 ve yüzde 34 getiri elde etti.
Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29,7 değer kazandı.
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