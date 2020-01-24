Cezayir Büyükelçisi Murad Adcabi: Erdoğan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekliyoruz
Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ocak'ta Cezayir'e gerçekleştireceği ziyaretin tarihi önemde olacağını belirterek, "Amaç, zaten mükemmel düzeydeki ilişkileri daha da ileri götürerek stratejik bir seviyeye ulaşmasını sağlamak. Erdoğan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekliyoruz." dedi.Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Başkan Erdoğan'ın pazar günü Cezayir'e gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ziyaret sırasında ekonomik ilişkilere yönelik önemli adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Adcabi, "Bu ziyaret tarihi önemde olacak. Amaç zaten mükemmel düzeydeki ilişkileri daha da ileri götürerek stratejik bir seviyeye ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.
Ekonomideki hedeflere ulaşmak için yeni anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini vurgulayan Adcabi, şöyle devam etti:
"Sayın Erdoğan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekliyoruz. Bu rakama bu yıl ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü mevcut rakamlar, iki büyük ülkeye yakışır düzeyde bir ticaret hacmi değil. Bunu 5 milyar dolara çıkardıktan sonra daha ileriye götürmek gerekir. 2020 yılı ikili ticaret, alışveriş ve yatırımlar için kayda değer, çok belirleyici bir yıl olacak. Ziyarette yeni ekonomik anlaşmalar imzalanmasını ümit ediyoruz. Bu ziyarette gerçekleşmese bile çok yakında Karma Ekonomik Komisyon toplantısı düzenlenecek. Orada yeni anlaşmalar imzalanacaktır."
"TÜRKİYE, CEZAYİR'E EN BÜYÜK YATIRIMI YAPAN ÜLKE"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin de Cezayir ekonomisinin geçen ay kurulan hükümetle yeni bir sürece girdiğine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yeni ticari anlaşmalar yapılmasını beklediklerini belirten Güvercin, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar Türk girişimciler, Cezayir'de yüzde 100 kendi sermayesiyle bir şirket kuramıyordu, yüzde 51 yerel ortak şartı vardı. Ülkeye girişte 5 bin dolara kadar döviz belirtmek zorundaydınız. Yeni hükümet bunları hemen kaldırdı. Çok ciddi bir değişim olacağı sinyali verildi. Orada ilgili bakanların sektörden gelen ve talepleri bilen kişiler olması gelecek dönem için çok büyük fırsatları karşımıza çıkarıyor. Türkiye 3,5 milyar dolarla Cezayir'e en büyük yatırım yapan ülke. Enerji, gıda, altyapı ve makine gibi sektörlerde bu dönemde ciddi iş birlikleri yapılacaktır. Cezayir halkı Türkiye ve Erdoğan'a büyük saygı ve sevgi duyuyor. Bunu ticarete dönüştürebiliriz. Bu ziyarette MÜSİAD üyesi 100-150 kadar iş adamı olacak."
Güvercin, Cezayir ile Türkiye arasında bu yıl sadece iş insanlarının katılacağı bir zirve düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
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