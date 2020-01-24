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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dünyayı şaşırttık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: DÜNYAYI ŞAŞIRTTIK

, dünya ekonomisinin kalbinin attığı Davos Forumu’na katıldı. Türk ekonomisindeki gelişmeleri anlattı. Bakan Albayrak, 'nin karnesinin güçlü olduğunu belirterek, "Türkiye'den böyle bir iyileşmeyi kimse beklemiyordu. , kadar bağımsız." dedi.

'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Kimse Türkiye'den böyle bir iyileşme beklemiyordu. karnemiz çok sağlam. Faizde, enflasyonda gelişim görüyoruz. en az ABD Merkez Bankası kadar bağımsız. Albayrak, 'nun 3'üncü gününde '' başlıklı oturumda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Merkez Bankası en az FED kadar bağımsız HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: MERKEZ BANKASI EN AZ FED KADAR BAĞIMSIZ

"HERKESİ ŞAŞIRTTIK"

Dünya Ekonomik Forumu'nun 3'üncü gününde 'Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek' başlıklı oturumda bir konuşma yapan , şu mesajları verdi:

Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Türkiye'den böyle bir iyileşme kimse beklemiyordu. Türkiye'de özel sektörün borç durumu benzerlerine göre oldukça iyi.

İLK KEZ CARİ FAZLA VERDİ

Türkiye'nin ekonomisi ilk kez cari fazla verdi. Çift haneli oranlarından tek haneli faiz oranlarına geldik. Bu yıl enflasyonun istikrarlı ve tek hanede olmasını bekliyoruz. Merkez Bankası, en az ABD Merkez Bankası FED kadar bağımsız. Maliye politikaları konusunda çok güçlü bir karnemiz var. Türkiye reformlara devam edecek.

KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPTI

Davos'ta çok sayıda görüşme gerçekleştiren Albayrak, "ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Merkez Bankası en az FED kadar bağımsız HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: MERKEZ BANKASI EN AZ FED KADAR BAĞIMSIZ
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN DAVOS AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN BORÇ KARNESİ ÇOK SAĞLAM!
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK DAVOS'TA ABD HAZİNE BAKANI STEVEN MNUCHİN İLE GÖRÜŞTÜ

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