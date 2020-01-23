Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos açıklaması

Son dakika haberine göre Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Davos’ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık." dedi.

Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada,mesajını verdi.Öte yandan Bakan Berat Albayrak, "Davos'ta "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı panelde ülkemizin büyüme hedeflerini, 2019'da tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu performansı ve sağlam borçluluk bilançosunu anlattık." açıklamasında bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek' başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BORÇ KARNESİ ÇOK SAĞLAM"



Albayrak Davos'taki konuşmasında "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu" dedi. Albayrak, Türkiye özel sektörünün gelişme gösterdiğini belirterek, Türkiye özel sektörünün özellikle üretim ve rekabetçi fiyatlandırma konusunda çok fazla ders aldığını açıkladı.

Çok fazla ürünün çok fazla pazara ihraç edildiğini ve Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunun avantajını da kullandığını vurgulayan Albayrak, hükümetin son 16 yıldır altyapı, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji alanlarında çok büyük yatırımlar yaptığını ve bunların yeni küresel ve bölgesel şartlara son derece esnek bir şekilde adapte olabilecek özel sektör ortaya koyduğunu belirtti.

Merkez Bankasının tek görevinin fiyat istikrarı olmadığını bunun yanı sıra büyümenin de devam etmesi gerektiğini söyleyen Albayrak, "Aynı Türkiye gibi iki şey gerekli; üretim ve nüfus. Biliyorsunuz güçlü bir nüfusumuz var. Her yıl yüzde 3'lük bir büyüme buradan geliyor" dedi.

"MERKEZ BANKASI ABD MERKEZ BANKASI FED KADAR BAĞIMSIZDIR"

Ayrıca Türkiye'nin yatırım ve üretim alanlarında son derece rekabetçi sistemi olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, bu ortamın Merkez Bankası politikalarıyla sağlanması gerektiğini belirtti. "Maliye politikaları konusunda çok güçlü bir karnemiz var" diyen Bakan Albayrak, Türkiye'nin pazarda olması gerektiğini vurgulayarak "Üretim kapasitemizde çok büyük gelişmeler olduğunu gördük" dedi.

"Merkez Bankası ABD Merkez Bankası Fed kadar bağımsızdır" diyen Albayrak, enflasyonun daha önce yüzde 25 oranında olduğunu ve şu anda ise yüzde 11'lere düştüğünü belirterek, "Bu yıl tek basamaklara düşmeyi bekliyoruz. 2020 içerisinde enflasyon tek basamaklara inecek" dedi.