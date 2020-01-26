Emekliye 355 TL intibak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi merakla bu haberi bekliyor
Milyonların gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödemeyle giderilmesini istiyor. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur’lu ise 355 liraya varan zam bekliyor. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? Emeklinin intibak zammıyla ilgili detaylar haberimizde...
Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur'luların talebi ise hayata geçerse de milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Meclis'ten çıkarılacak yasayla hayata geçirilecek düzenlemeyle, emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
Yapılacak çalışmalar neticesinde bu miktarların kişilere göre çok daha fazla olması da bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
BANKA SEÇERKEN DİKKAT!
Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Halen özel bankalar emeklilere bin 250 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını bankaya getirenlere de getirdikleri her emekli için 100-150 lira vermeyi vaat ediyor.
Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Ek promosyon tutarlarını almak için pek çok koşul belirleniyor, sonradan üzülmemek için mutlaka inceleyin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- En az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi alınacak!
- Faizler düşüyor! 0,89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi...
- 5250 TL fazla kıdem tazminatı! İşte maaşa göre tazminat tablosu...
- Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme! Deprem sigortası parası nasıl alınır?
- Eski evde oturanlar dikkat! Devletten 25 bin TL tadilat desteği
- Benzinde ve motorinde indirim
- Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi...
- 6972 TL faizsiz avans!
- Emeklinin ek ödemesi yatırıldı! İşte kalem kalem fark tablosu
- Bakan Albayrak: TL'ye güvenen kazandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!
- Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
- Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
- 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?
- Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?
- 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır?
- Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ’a destek
- Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?
- Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
- Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem!
- Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?