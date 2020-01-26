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Emekliye 355 TL intibak zammı! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi merakla bu haberi bekliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2020
SSK,SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ BU HABERİ BEKLİYOR

Milyonların gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödemeyle giderilmesini istiyor. Yaklaşık 5 milyon ve Bağ-Kur’lu ise 355 liraya varan bekliyor. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? Emeklinin intibak zammıyla ilgili detaylar haberimizde...

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan 'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.



Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur'luların talebi ise hayata geçerse de milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Meclis'ten çıkarılacak yasayla hayata geçirilecek düzenlemeyle, emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.


Yapılacak çalışmalar neticesinde bu miktarların kişilere göre çok daha fazla olması da bekleniyor. Aile, Çalışma ve Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

BANKA SEÇERKEN DİKKAT!
Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde tutarını artırıyor. Halen özel bankalar emeklilere bin 250 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını bankaya getirenlere de getirdikleri her emekli için 100-150 lira vermeyi vaat ediyor.

Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Ek promosyon tutarlarını almak için pek çok koşul belirleniyor, sonradan üzülmemek için mutlaka inceleyin.

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