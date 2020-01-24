Tahincioğlu evde faizi % 0.59’a düşürdü

Tahincioğlu, İstanbul'daki Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerinde 120 ay vadeli ve yüzde 0.59 vade farkı ile sektörde daha önce yapılmamış bir ödeme planı sunmaya başladı. Buna ek olarak 120 ay 0.59 vade farkı seçeneğini seçenler daire satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim hakkı da kazanıyor.

Tahincioğlu, İstanbul'daki Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerinde 120 ay vadeli ve yüzde 0.59 vade farkı ile sektörde daha önce yapılmamış bir ödeme planı sunmaya başladı. Buna ek olarak 120 ay 0.59 vade farkı seçeneğini seçenler daire satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim hakkı da kazanıyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut satışlarında faiz indirimleri gibi adımlarla tekrar hareketlenme başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Sektörde bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0.59'a düşürdük. Yatırım yapmak için çok uygun bir dönem. "



AYYILDIZ'A ÖZEL İNDİRİM

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm projelerde her zaman en iyisini yapmak için çalıştıklarını anlatan Tahincioğlu, şunları söyledi: "İnşaatlarımız proje planına uygun olarak ilerliyor. Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerimize ek olarak Kağıthane'deki Nidapark Ayyıldız projemizin de inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yatay mimarisi ile dikkat çeken projemiz için de peşin alımlarda yüzde 20 indirim ve 24 ay sıfır faiz ödeme imkanları bulunuyor."





İSTİNYE'DE SATIŞ SÜRÜYOR

Emlak Konut GYO ile Tahincioğlu'nun İstanbul İstinye'de hayata geçirdiği Nidapark İstinye; Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etabın kendi sosyal tesisi bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. 90 ile 663 metrekare arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki depo alanıyla dikkat çekiyor.



KÜÇÜKYALI'YA 350 METRELiK ÇARŞI

Tahincioğlu'nun yine Emlak Konut GYO ile birlikte hayata geçirdiği projelerden Nidapark Küçükyalı, 1+1'den 4+1'e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofislerden oluşuyor. İstanbul Anadolu yakasında Küçükyalı'da konumlanan Nidapark Küçükyalı projesi, ticaret-konut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından meydana geliyor. Proje içerisinde 350 metre uzunluğunda yer alacak alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafelerin yer alması planlanıyor.



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