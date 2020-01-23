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Başkan Erdoğan'ın 'Made in Türkiye' çağrısına iş dünyasından yanıt geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI! HAREKETE GEÇİLDİ

, ‘Made in ’ yazılı etiketlerle ilgili düğmeye bastı. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan sürecin ardından Türkiye’nin tanıtım organizasyonlarında ‘Türkiye’ markası, ihraç edilen ürünlerde ise ���’ yerine ‘Made in Türkiye’ ifadeli etiketler yer alacak.

Başkan , 27 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen yerli otomobil tanıtımında '' yerine 'Made in ' yazılması gerektiğini belirtmişti. İş dünyasında bu çağrıya cevap geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi () konuyla ilgili düğmeye bastı.

LOGO VE ETİKETLERDE 'MADE IN TÜRKİYE' İBARESİ

TİM Başkanı ihraç edilen ürünlerde ve Türkiye'nin tanıtımında kullanılan logo ve etiketlerde 'Türkiye' ibaresini yaygınlaştırma konusunda çalışmalara başladıklarını anlattı. Gülle, "Bütün ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte 'Made in Türkiye' yazılı etiketleri ve ibaresini kullanmalarına davet ediyorum. Türkiye bugün artık bir markadır. Türkiye'yi marka haline getirmek ve ihracat, spor, kültür ve diğer tüm alanlardaki faaliyetlerini 'Türkiye' logosu altında yüceltmek hepimiz için milli bir görevdir. Türkiye'nin yurt dışındaki yüzü olan ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte etiketlerinde, logolarında, bütün tanıtım faaliyetlerinde 'Türkiye', etiket olarak da ihraç mallarında 'Made in Türkiye' ifadesini kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın 'Made in Turkey' uyarısı! Harekete geçildi… BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'MADE İN TURKEY' UYARISI! HAREKETE GEÇİLDİ…


YENİ SLOGAN; 'TÜRKİYE GÜCÜNÜ VE POTANSİYELİNİ KEŞFET'

Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) yerine; 'Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet' sloganını kullanacaklarını duyurdu.

"SÜREÇ YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Gülle, "Türkiye Tanıtım Grubu olarak ülkemizi ve ürünlerimizi tanıttığımız her platformda 'Türkiye' markasını kullanacağız ve 'Türkiye' logosu üzerinden yürüyeceğiz" dedi. TİM Başkanı Gülle, çalışmaları Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini belirterek bu yılın sonuna kadar sürecin tamamlanacağını belirtti.

Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti | Made in Turkey çıkışı BAŞKAN ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA GEÇTİ | "MADE İN TURKEY" ÇIKIŞI

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