Bakan Berat Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin bir Twitter’dan birpaylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, "Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.



Berat Albayrak, "İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.



