Bakan Berat Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin bir Twitter’dan birpaylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, "Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." açıklamasında bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak, "İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.
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