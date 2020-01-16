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Bakan Berat Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAKAN ALBAYRAK: YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ

'na ilişkin bir Twitter’dan birpaylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." açıklamasında bulundu.

, Başkan Erdoğan'ın 'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, "İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.

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