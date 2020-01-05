Yerli otomobile ara eleman

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılacağını duyurdu.

Eğitim Bakanıyerli otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Önümüzdeki eğitimöğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız" dedi.Bursa'daki okulda yeni açılacak 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda öğrencilere, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar,gibi eğitimler verilecek.