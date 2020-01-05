05 Ocak 2020, Pazar
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İstifa edene tazminat hakkı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2020
İSTİFA EDENE TAZMİNAT HAKKI MI?

Takvim Gazetesi yazarı bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdm'e sorulan sorular ve yanıtları...

10.05.1999 yılında çalışmaya başladım. Şu an primim 4919 hala çalışıyorum. Bu iş yerinden ayrılsam tazminatımı alabilir miyim? Salih GÖZÜTOK
Ayrılmadan önce en yakın 'ya gidin. Oradan 15 yıl ve 3.600 gün doldurduğuna dair yazınızı alın. Bu yazıyla işyerinize müracaat ederek ayrılın. İşyerinde ne kadar süre çalışmışsanız buna göre tazminatınızı alabilirsiniz. Emekli olmak için 25 yıl 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var.

25.02.1971 doğumluyum. 01.11.1988'de SSK'lı oldum. 6650 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Mücahit DURSUN
25 yıl 51 yaş ve 5450 prim günü şartlarınız var. Prim gününüz tamam, yılınız dolmuş. Emekli olacağınız tarih 25.02.2022 olacak.

İŞKUR'dan işsizlik maaşı alıyorum. 5 ay daha ödenecek. Hastaneden sağlık hizmeti almaya devam
şten çıktıktan sonra 90+10 gün zaten sağlık hizmetleri devam ediyor. maaşı süresince de genel sağlık sigortanız sürecek. Siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler sağlık hizmeti alabilirsiniz. Bunun için ilave bir işlem yapmanıza gerek bulunmuyor. Hastaneler provizyon verecektir.

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