Yerli otomobilde dikkat çeken detay! İki farklı...

Tüketiciler her ne kadar elektrikli otomobillerin en büyük sorununun düşük menzil olduğunu söyleseler de, yapılan araştırmalar sürücülerin daha fazla menzile ihtiyaçları olmadığını gösteriyor. Söz konusu araştırmaya göre sürücülerin yarısından fazlası otomobille günde en fazla 50-70 kilometre yol yapıyor. Günde 50 kilometreden az yol yapanların sayısı da oldukça fazla. Bu hesaba göre 500 km'den fazla menzile sahip olacak Türkiye'nin otomobili, tüketicilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek.