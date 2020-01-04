Yerli otomobilde dikkat çeken detay! İki farklı... Elektrikli otomobil pazarında satılan model sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. 2020'den itibaren elektrikli model sayısı artacak. Ancak asıl rekabet 2022'de yollara çıkacak doğuştan elektrikli yerli otomobille yaşanacak. Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili bir detay da dikkat çekti. Giriş Tarihi: 04.01.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 14:13
Sabah gazetesinden Ufuk Sandık. bugünkü yazısında yerli otomobil hakkında bilgilere yer verdi. İşte o yazı: Bugün dünyada 5 milyon adet elektrikli otomobil yollarda dolaşıyor. Sıfır emisyonlu, çevreci elektrikli otomobillere talep her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2040 yılında dünyada elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 57'ye yükselecek. 2040'da dünyada otomobil pazarı 100 bin adete ulaşırken, elektrikli otomobil satışı 57 bin adete yükselecek.
Türkiye'de elektrikli otomobiller ise talep görmüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında tüketicilerin elektrikli otomobillerin menzilini düşük, şarj istasyonu altyapısını ise yetersiz bulması var. Ayrıca elektrikli otomobil pazarında alternatiflerin az olması da nedenler arasında bulunuyor.
Bugün itibariyle Türkiye'de distribütörler aracılığıyla BMW i3, Renault Zoe, Smart ve Jaguar i-PACE satılıyor. 2020 yılından itibaren elektrikli model sayısı hızla artacak. Ancak asıl rekabet 2022 yılında satışa sunulacak doğuştan elektrikli Türkiye'nin otomobili ile başlayacak. C-SUV olarak üretilecek yerli otomobille birlikte Türkiye elektrik pazarında voltaj yükselecek.
İKİ FARKLI PİL SEÇENEĞİ
Peki Türkiye'nin otomobili tüketicilerin kafalarındaki menzil sorununu ortadan kaldıracak özelliklere sahip olacak mı? Yerli otomobilde lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı iki farklı menzil alternatifi bulunuyor. Otomobili, 300+ km veya 500+ km menzil sağlayan iki farklı pil seçeneği sunacak.
Tüketiciler her ne kadar elektrikli otomobillerin en büyük sorununun düşük menzil olduğunu söyleseler de, yapılan araştırmalar sürücülerin daha fazla menzile ihtiyaçları olmadığını gösteriyor. Söz konusu araştırmaya göre sürücülerin yarısından fazlası otomobille günde en fazla 50-70 kilometre yol yapıyor. Günde 50 kilometreden az yol yapanların sayısı da oldukça fazla. Bu hesaba göre 500 km'den fazla menzile sahip olacak Türkiye'nin otomobili, tüketicilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek.