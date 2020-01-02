Türkiye'nin yerli otomobili Almanları panikletti! "Volkswagen elini çabuk tut"
Türkiye'nin yerli otomobili açıklandığı andan itibaren dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobili Alman basını analiz etti ve piyasa hakimiyeti için Volkswagen'in elini çabuk tutması gerektiğini belirtti.
Devrim otomobili ile başlayan ve hayata geçirilemeyen Türkiye'nin otomobili sevdası 60 yıl sonra gerçek oluyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin otomobili dünyada büyük yankı buldu.
5 FARKLI MODEL BİRDEN
Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.
Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor.
Son olarak; Alman Waz gazetesinde çıkan haberde, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.
PİYASAYA TÜRKLER GİRİYOR KORKUSU
Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı.
Aksi taktirde Almanya'nın, elektrikli otomobil piyasasında hakimiyeti Türklere kaptırabileceği belirtildi.
BÜYÜYEN EKONOMİNİN GÜCÜNÜN KANITI
Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen ekonominin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.
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