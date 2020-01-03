03 Ocak 2020, Cuma
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Yerli otomobil için özel bir simülatör geliştirdi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 03.01.2020
YERLİ OTOMOBİL İÇİN ÖZEL GELİŞTİRİLDİ

’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan , (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan Türkiye'nin Otomobili projesine katkıda bulundu.

'dan yapılan açıklamaya göre, SANLAB ekibi, 'nin Otomobili'ndeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

"SİMÜLATÖR İLE KATKIDA BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANLAB Kurucusu Evren Emre, simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini belirterek, "TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, 'döngüde sürücü' ve 'döngüde yazılım ve donanım' simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor." ifadelerini kullandı.

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Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üreten SANLAB Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından itibaren birçok simülasyon projesine imza attı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.

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