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Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan KDV ve faiz indirimi müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN KDV VE FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , “Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor.” dedi. Öte yandan Albayrak, "Kamu bankaları ve tarımsal kredi faizlerini yüzden 12den yüzde 9’a düşürdü." açıklamasında bulundu. Ayrıca Albayrak, "Mobilyada oranı yüzde 8'e düşürüldü" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı , Çanakkale'de iş insanları ile bir araya geldi. Berat Albayrak, burada yaptığı açıklamada "Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor." dedi. Bakan Albayrak, "2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

Öte yandan "Kamu bankalarımız, kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." bilgisini paylaşan Bakan Albayrak konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum."

MOBİLYA'DA KDV İNDİRİMİ

Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki 'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.
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