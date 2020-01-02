MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: Bakan Berat Albayrak'ın mobilyada KDV indirimi yüreğimize su serpti!
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini almış bulunuyoruz. Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti" dedi.Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini almış bulunuyoruz. Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti." ifadelerini kullandı.
Balcı, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin yazılı açıklamasında, mobilya sanayisi adına yılın ilk müjdesini aldıklarını belirterek, "Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti." açıklamasında bulundu.
"KDV İNDİRİMİNİN 2020 YILINDA ARTIK YÜZDE 8 BANDINDA SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ"
Balcı, yüzde 8'e inen KDV ile 2020 yılına güzel bir giriş yapmış olduklarını dile getirdi.
KDV indiriminin kalıcı olmasını daha önce de birçok kez gündeme getirdiklerini aktaran Balcı, "Hatta konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcısı Sayın Fuat Oktay aracılığı ile mektup iletmiş ve sektörümüzün en önemli gündemi olan KDV indiriminin kalıcı olması yönünde taleplerimizi dile getirmiştik. 2019 yılı içerisinde belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"SEKTÖRÜMÜZÜN İHRACAT HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR"
Mustafa Balcı, Türk mobilya sanayi olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 bandında ihracatta yükseliş olduğunu dile getirdi.
2020 hedeflerini de paylaşan Balcı, şunları kaydetti:
"Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. 2023 yılı vizyonu kapsamında ise sektörümüzün ihracat hedefi 10 milyar dolar düzeyinde olacaktır. Mobilya sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörüdür ve birçok yan sanayiyi de desteklemektedir. Aynı zamanda Türkiye'de istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerden biridir. KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır. KDV indirimi tüm sektör paydaşlarımız ve son kullanıcı olan vatandaşlarımız için hayırlı olsun."
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