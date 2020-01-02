Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Mobilyada KDV ve esnaf ve tarımsal kredi faizlerinde indirimi müjdesi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor.” dedi. Öte yandan Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzden 12'den yüzde 9’a düşürdü." açıklamasında bulundu. Ayrıca Albayrak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale'nin ülkenin göz bebeği olduğunu belirten Albayrak, bu nedenle 2020 yılının ilk iş dünyası toplantısını bu şehirde yapmak istediklerini söyledi.



Büyük ve güçlü Türkiye ideali için şehir şehir dolaştıklarını, insanlarla bir araya geldiklerini, çözüm üretme noktasında gerekli stratejileri hayata geçirdiklerini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:



"Çünkü Türkiye'nin en önemli hedefi üretim. Özellikle her şehrimizin katma değerli üretimi ne kadar artarsa Türkiye ekonomisi de o kadar büyüyecek. Yepyeni bir yıla girerken yepyeni hedeflerle dünden çok daha umutlu bir şekilde giriyoruz. Çok daha umutluyuz çünkü 2019 yılı gelişmekte olan bir ülkenin, altından çok kolay kolay kalkamayacağı sınamalardan, saldırılardan, ataklardan ülkemizin başarıyla çıktığı, bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiği, koordinasyonunu, kapasitesini daha da artırdığı birçok farklı alanlardaki kırılganlıklarını giderdiği bir yıl oldu bizim için. Umutluyuz çünkü ülkemizin potansiyelini biliyoruz. Ülkemiz omuz omuza, kol kola verdiğinde hangi engellerin altından kalktığını çok iyi biliyoruz."

"TÜRKİYE 6 YILDIR ÇOK YOĞUN BİR MÜCADELE VERDİ"

Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdiğini ifade etti. Bu dönemde yaşanan önemli gelişmelere değinen Albayrak, şunları söyledi:



"2013 Gezi'den bu yana kadar bir hatırlayalım, arada unutuyoruz çünkü. 2013 mayıs, haziran ayından beri Türkiye 6 yıldır çok yoğun bir mücadele verdi ve elhamdülillah 2019 yılıyla birlikte bu geçtiğimiz 6 yıllık süreci artık geride bırakıyoruz. Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz. Yaşadığımız süreçlerden dersler çıkararak, kazanımlarımızı koruyarak, çok daha fazla çalışarak, sanayicimizle, çiftçilerimizle, KOBİ'lerimizle, üreticilerimizle çok daha fazla dayanışma içinde büyük ve güçlü Türkiye idealini inşallah hep birlikte başaracağız.



2019 Türkiye için küçülme senaryolarının çokça gündeme getirildiği bir yıl oldu. Hamdolsun ülkemiz ortaya koyduğu bu mücadeleyle tüm bu yorumların hepsini boşa çıkardı. Başta uluslararası finans kuruluşları olmak üzere hemen hemen herkesin Türkiye ile ilgili beklentileri son 3-4 aydır pozitif yönde güncellenerek değişmeye başladı. Önümüzde yeni bir yol var. Nasıl ki o senaryolar güncellenip hepsi pozitife döndüyse bu önümüzdeki yıl da özellikle tarihin en büyük spekülatif saldırılarının artık geride kaldığı, 'kontrol altına alınamaz.' denilen bir enflasyonun yıl sonu hedeflerinin de tutturularak geride bırakıldığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Nasıl ki izlediğimiz bu politikalar sonucunda, işte ne diyorlardı, 'Faizler düşerse kur fırlar, aman faizleri düşürmeyin.' Biz de diyoruz ki faizlerin düşmesi lazım ki reel sektör maliyetleri düşsün. Sonuç, elhamdülillah yüzde 12, bin 200 baz puan, yarı yarıya faizlerin düştüğünü gördük. Aynı şekilde tüm göstergelerde 2020 yılının çok daha iyi olacağı, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı tüm bu modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor."

"REEL SEKTÖRDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi" toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsattı.



Toplantıda, hedeflerinde geldikleri noktayı değerlendirdiklerini dile getiren Albayrak, "2020 yılının öncelikli stratejilerini ve politikalarını konuştuk. Orada tüm paydaşlarla toplantı süreci içinde paylaştım. 2020 yılı reel sektör açısından çok önemli bir yıl olacak. 2020 yılı, 2019'un ikinci yarısına girerken açıkladığımız ivme yılı olacak. Yani biz özellikle 'ivme' koyduk. 'İleri', 'verimli' ve 'milli endüstri' dediğimiz İVME Paketi'ni 2019 yılında başlattığımız noktada 2020 yılı bu anlamda çok önemli bir yıl olacak. 'Bizim büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da bankacılık sektörü.' dedik. Artık bundan sonra bankacılık sektörünün bu ivme ile uyumlu bir kredi büyümesi artık bankacılık sektörünün ana çıtası olacak." diye konuştu.



Albayrak, reel sektörün yolunu, gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirtti.



Talepler kapsamında, yerinde yaptıkları tespitleri hayata geçirmek için çözümleri devreye almayı sürdürdüklerini söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:



"Elhamdülillah yılın son öncü rakamları, hedeflediğimiz tüm bu noktalarda inşallah yakalayacağımız hedeflerimizi hatta daha da geçeceğimizi gösteriyor. Özellikle talepte reel sektör noktasında baktığımızda etkili şekilde toparlanma devam ediyor. Ham madde alımları, ara malı, ekipman ağırlıklı ithalat, tüm bu ihracat ve ithalat noktasındaki ticaret noktasında ciddi artışlar gördük. Aralık ayında özellikle ithalattaki ciddi artışın ara malı ve ham madde ithalatında yani hem yatırım kaleminde hem de üretim noktasında tüm bu üretim artışları ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla istihdamda da canlanmayı, tüm bu katkıyı, eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayında güçlü bir şekilde ortaya koyuyor."

MOBİLYA'DA KDV İNDİRİMİ

Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.

"Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." bilgisini paylaşan Bakan Albayrak konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:



Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum."

Uygun çiftçi kredisi veren bankalar ise şunlardır:

Ziraat Bankası

Şekerbank

Vakıfbank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası ÇKS Kredi Koşulları Nelerdir?

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz. İnternet ve telefon bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı takdirde şu evrakları tamamlayarak tarım kredinizi kullanabilirsiniz.

Gerçek kişiler için istenen evraklar şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Çiftçilik belgesi

Üretime dayalı tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kire kontratı

İpotek edilen mal beyanı

3 yıllık gelir tablosu

Tüzel kişiler için istenen Evraklar Şunlardır:

Çiftçi veya ÇKS'ya ait belge

Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sürküleri

Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge

Vergi beyanı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı

Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri (tapu, kontrat vb.)

İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu

Vakıfbank Çiftçi Kredisi Koşulları Nelerdir?

Vakıfbank Çiftçi Kredisi şartları arasında en önemli olanı çiftçilik belgesine sahip olan katılımcıların başvurmasıdır. Kredi özellikle, bitkisel üretimi, seracılığı, küçük ve büyükbaş hayvancılığa, kümes hayvancılığına teşvik amaçlı verilmektedir. Çiftçinin yatırımına ve ihtiyacına yönelik finansman desteği sağlanmaktadır.

Çiftçi kredisinin özellikleri ise şu şekildedir:

Hasat dönemi dikkate alınarak, yapılan faaliyete göre vade imkanı tanınmaktadır.

Bitkisel üretim işletme kredisi verilmektedir, bu kredi bitkisel üretimi arttırmak amacı ile verilmektedir.

Süt hayvancılığı kredisi verilmektedir bu kredi özellikle, hayvancılık ve çiftçiliğin artması amacı ile verilmektedir, hayvancılığı teşvik etme ve masraflarını karşılamak adına verilen bir finansman türüdür.

Besi hayvancılığı işletme kredisi verilmektedir, özellikle organik üretime giden çiftlik hayvanlarına yönelik kredi verilmektedir.

Sera işletme kredisi verilmektedir özellikle seracılığın artması ile ilgili verilen bu kredi türü organik tarıma katkı sağlamak adına verilen bir finansman türüdür.

Çiftçiler için verilen yatırım kredileri şu şekildedir:

Traktör kredisi.

Araç kredisi.

Makine ve ekipman kredisi.

Tarım arazisi ve tarım arazisi alım kredisi.

Çiftçi kredileri için başvuru evrakları şu şekildedir;

ÇKS, ÖKS ve Türkvet kayıt belgesi.

Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi.

İkametgah kağıdı örneği.

Tapu fotokopileri.

Kira sözleşmeleri.

TARIM KREDİSİ NEDİR?

Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır. Normal kredilere göre daha düşük faizli olan tarım kredilerinin vade süresi daha uzundur. Tarım kredi taksit ödemeleri çiftçileri zora sokmayacak şekilde ayarlanır. İlk taksitler hasat zamanı ödenir. Tarım kredileri çiftçiler için can suyu özelliği taşır.