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Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
YILIN SON FİKKO TOPLANTISI YAPILDI

, "Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. 2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz" dedi.

, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi () toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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