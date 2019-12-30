Son Dakika: Turizmden yeni rekor!
Gelen son Dakika haberi... Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı. Yabancı turist sayısı 11 ayda yüzde 14,31 artarak 42,9 milyona ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılı Giriş Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar istatistiklerini paylaştı.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, 2019 yılı Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 artış kaydedildi. 2019 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 oranında bir artış göstererek 2 milyon 190 bin 622 oldu.
Kasım ayında ülkemize gelen 2 milyon 190 bin 622 yabancı ziyaretçinin 34 bin 240 ( yüzde 1.56) günübirlikçi oldu.
OCAK-KASIM DÖNEMİ
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış göstererek 42 milyon 910 bin 408 oldu. Ocak-Kasım döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 507 bin 554'ü(yüzde 1.18) günübirlikçi oldu.
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