30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Süleyman Soylu'dan Sezai Temelli'ye yerli otomobil cevabı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019
BAKAN SOYLU'DAN TEMELLİ'YE YERLİ OTOMOBİL CEVABI

Yerli otomobilin önemine değinen İçişleri Bakanı , HDP Eş Genel Başkanı 'nin küstah açıklamalarına cevap verdi. Bakan Soylu Temelli için "O, 'pil' deyince, el yapımı patlayıcı, C4 ile ilgili yapılan patlayıcıdan anlar. Bu, elektrikli, pilli arabalardan anlamaz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin Otomobili"nin İçişleri Bakanlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Çünkü hem İçişleri Bakanlığı hem de polis ve jandarma olarak bu konularda en çok alıcılardan bir tanesiyiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin Otomobili"ne yönelik eleştirilere ilişkin görüşü sorulan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Milletimizin bundan çok mutlu olduğu aşikar. Bundan mutlu olunmaz mı? Bundan mutlu olunur. Tabii CHP'deki arkadaşımızın yaklaşımı, zannediyorum kalıtımsal bir şey. Bu, doğru bir şey değil. Bunu dönüştürmek lazım. Biz, iyide, güzelde, doğruda rekabet etmeliyiz. CHP yöneticilerine bizim tavsiyemiz; 'Biz çok daha iyiyi yapacağız, biz daha kısa zamanda yapacağız, daha az maliyetle daha güzelini yapacağız, daha çok ihraç edeceğiz' önermeleridir. Yeni dünya bu. 'ye söyleyeceğim bir tek şey var. O, 'pil' deyince, el yapımı patlayıcı, C4 ile ilgili yapılan patlayıcıdan anlar. Bu, elektrikli, pilli arabalardan anlamaz. Onun alanı da değil. Onun için onlarla öyle bir tartışmayı yapmanın çok büyük bir anlamı yoktur. Onların hangi alanlarda ihtisas gösterdiği apaçık ortada."

Sezai Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah ifadeler SEZAİ TEMELLİ'DEN YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA KÜSTAH İFADELER
Sezai Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah sözler SEZAİ TEMELLİ'DEN YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN