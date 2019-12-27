27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte yerli otomobilin en büyük müşterisi! 30 bin adet alacaklar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
YERLİ OTOMOBİLDEN 30 BİN ADET ALACAKLAR

Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırımına 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre yerli otomobile 2035 yılına kadar tarafından 30 bin alım garantisi verildi. Devlet, otomobilin 2022 yılında seri üretime geçmesi halinde yılda ortalama 2 bin 142 alacak.

FİYATI VE İSMİ MERAK EDİLİYOR

Yerli otomobil bugün tanıtılıyor. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun uzun süren çalışmalarının ardından yerli otomobil bugün sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otomobille birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Elektrikli SUV olacak otomobilin fiyatı ve ismi merak ediliyor.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Bugün ise Resmi Gazete'de Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun hangi koşullar altında yerli otomobili üreteceği açıklandı. Üretim yerinin Bursa olacağı bildirilirken yatırıma resmi olarak 30 Ekim 2019 tarihinde başlandığı belirtildi.

7 soruda Türkiye'nin otomobili! İşte yerli otomobilin özellikler |Video 7 SORUDA TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ! İŞTE YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLER |VİDEO

ÜRETİM KAPASİTESİ YILDA 175 BİN

Bursa'da kurulacak elektrikli otomobil fabrikasının yılda 175 bin adet satması planlanıyor. Fabrikada 5 farklı elektrikli otomobil üretilecek.

ALIM GARANTİSİ 30 BİN

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelerden en dikkat çekici olanı ise yerli otomobil için verilen alım garantisi oldu. Devlet Malzeme Ofisi 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil satın alacak.

7 soruda Türkiye'nin otomobili! İşte yerli otomobilin özellikler |Video 7 SORUDA TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ! İŞTE YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLER |VİDEO
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek! Öncü olacak, dünya devlerini bölgeye çekecek YERLİ OTOMOBİL TEKNOSAB'DA ÜRETİLECEK! ÖNCÜ OLACAK, DÜNYA DEVLERİNİ BÖLGEYE ÇEKECEK
Yerli otomobilde sayılı saatler kaldı! İsmi ne olacak? YERLİ OTOMOBİLDE SAYILI SAATLER KALDI! İSMİ NE OLACAK?
60 yıllık rüya gerçekleşiyor! Yerli otomobil bugün... 60 YILLIK RÜYA GERÇEKLEŞİYOR! YERLİ OTOMOBİL BUGÜN...
Yerli otomobile bir talip daha! O üç il ön plana çıkıyor... YERLİ OTOMOBİLE BİR TALİP DAHA! O ÜÇ İL ÖN PLANA ÇIKIYOR...
Son dakika: Yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü de paylaşıldı YERLİ OTOMOBİLİN YOLDA İLK GÖRÜNTÜSÜ DE PAYLAŞILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN