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Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek! Öncü olacak, dünya devlerini bölgeye çekecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
YERLİ OTOMOBİL ORADA ÜRETİLECEK!

'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin Projesi'nin öncüsü olacak. Başkan Şubat Bursa mitinginde TEKNOSAB'ın önemine dikkat çekmişti.

Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve 'nın rakamı da 40 milyar doları aşacak. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.

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