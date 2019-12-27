Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek! Öncü olacak, dünya devlerini bölgeye çekecek
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şubat Bursa mitinginde TEKNOSAB'ın önemine dikkat çekmişti.
Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan TEKNOSAB 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve Bursa'nın ihracat rakamı da 40 milyar doları aşacak. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.
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