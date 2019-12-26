Yerli otomobile bir talip daha! O üç il ön plana çıkıyor...

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil yarın örtüsünü kaldıracak. Yerli otomobilin nerede üretileceği henüz netlik kazanmazken yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent olarak yerli otomobili üretme konusundaki ısrarlarının devam ettiğini bildirdi. Öte yanan yerli otomobilin üretim merkezi için 26 il talip oldu ancak bunlardan üç il ön plana çıkıyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ , yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın 100 yıllık otomotiv öyküsü olduğunu vurguladı.

Kentin, bugün bakıldığında da yerli otomobili üretecek altyapı, profesyonellik ve donanıma sahip olduğunu belirten Altuğ, Ferizli'de kurulan Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yerli otomobili üretecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın yerli otomobili üretme sevdasının devam ettiğini aktaran Altuğ, "Sakarya olarak, yerli otomobili üretme konusundaki ısrarımız devam ediyor ve siyasi erklerimizin de desteğiyle bu işin peşini bırakmayacağız. Yerimiz hazır, donanımımız mevcut ve altyapımız güçlü, yan sanayimiz gelişmiş durumda. Tüm kriterleri karşılıyoruz. Siyasilerimizin de bu konuda bizlerle aynı düşüncede olduklarına inanıyoruz. Yerli otomobil Sakarya'ya yakışacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca lojistik konumuyla da kentin güçlü bir bölge olduğuna işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili'ni üreten 5 babayiğitin bulunduğu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunun (TOGG) bir ortağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu sadece SATSO'nun ya da belli kurumların çalışmalarıyla değil, tüm şehrin katılımı ve isteğiyle olur. Siyasi lobimizin de desteği sonuca ulaşma anlamında büyük önem taşıyor. Yerli oto konusundaki ısrarımızın siyasilerimiz tarafından da destek görmesi, kentimizi, hazır olan altyapısıyla daha da güçlendirecektir."





26 İL TALİP OLDU



Tüm bu detayların yanı sıra tasarımı ve teknik özellikleri kadar olmasa bile gündeme geldiği günden beri en çok merak edilen konulardan biri ise yerli otomobilin üretileceği fabrikanın hangi ile kurulacağı.

Yerli otomobilin kendi illerinde üretilmesi için arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok ekstra avantajı sunacağını ilan eden 26 il oldu.

2017'de yeniden startının verilmesiyle birlikte o günden bugüne bu talebi dile getiren iller ise şöyle;

Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Denizli, Amasya, Manisa, Niğde, Kars, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bilecik, Samsun, Karaman, Kütahya, Ankara, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Diyarbakır.



İŞTE ÖNE ÇIKAN 3 İL



Cuma günü yapılacak ön gösterimde fabrikanın kurulacağı yerin de açıklanması beklenirken, fabrika için talip olan 26 il arasında Marmara Bölgesi öne çıkıyor. Bu bölgedeki 3 il ise Kocaeli, Sakarya ve Bursa olarak ifade ediliyor.