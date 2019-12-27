Bakan Albayrak'tan flaş büyüme açıklaması
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van İş Dünyası ile Buluşma toplantısında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Son çeyrekte yüzde 5 büyüme performansını göreceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van İş Dünyası ile Buluşma toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Berat Albayrak, "Son çeyrekte yüzde 5 büyüme performansını göreceğiz." dedi.
ŞIRNAK'TAN SONRA VAN...
Günün ilk programında Şırnak İş Dünyası Toplantısı'na katılan Bakan Albayrak buradaki programın ardından Van'a geçtti. Bakan Albayrak Şırnak'taki programda vatandaşlara konut kredisi konusunda müjdeli haber vermişti. Sıfır konutlarda faiz oranının 0,99'dan 0,79'a ineceğini söyledi.
BÜYÜME MESAJI
Berat Albayrak, Van'da gün boyunca AK Parti İl Başkanlığı ve Van Valiliği ziyaretlerinde bulunarak, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Van İş Dünyası Buluşması'na katıldı.
"Türkiye için Değişim Başlıyor" sloganıyla gerçekleşen programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son çeyrekte yüzde 5 büyüme performansını göreceğiz." dedi.
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