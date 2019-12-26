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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 3 ay elektriğe zam yapılmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
EPDK BAŞKANI AÇIKLADI: İLK 3 AY ZAM YOK

Son dakika haberi... (EPDK) Başkanı 'ın yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe yapılmayacağı belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı , gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına yapılmayacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

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