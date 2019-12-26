Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 3 ay elektriğe zam yapılmayacak
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacağı belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
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